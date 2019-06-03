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Новый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса» продлится год 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: ESA/Алекс Герст
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" начинается в понедельник и закончится 1 июня 2020 года, сообщил замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.
"Начинается он (набор — ред.) буквально сегодня и заканчивается прием документов 1 июня 2020 года", — сказал он в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Харламов отметил, что это 18-й набор в истории ЦПК.
Ранее в интервью РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что в ходе нового набора планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. Перед этим тоже в интервью агентству исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что новый набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов.
Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек.
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Наука и техника , Другое , Павел Власов , Сергей Крикалев , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , РИА Новости
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