Новый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса» продлится год

Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" начинается в понедельник и закончится 1 июня 2020 года, сообщил замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.

"Начинается он (набор — ред.) буквально сегодня и заканчивается прием документов 1 июня 2020 года", — сказал он в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Харламов отметил, что это 18-й набор в истории ЦПК.

Ранее в интервью РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что в ходе нового набора планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. Перед этим тоже в интервью агентству исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что новый набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов.

Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек.