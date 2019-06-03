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Tinder попал в реестр по слежке 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Tsering Topgyal / AP
Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ведомство отмечает, что компания добровольно предоставила необходимые для включения в базу сведения.
Присутствие в этом списке предполагает хранение переписки пользователей и своевременное предоставление ключей шифрования к ней по запросу силовых структур. Отказ от выполнения этого предписания стал причиной блокировки мессенджера Telegram на территории России.
В разделе Tinder о конфиденциальности говорится, что платформа может предоставлять информацию третьим лицам, если того требует закон.
«Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», — говорится в соответствующем подразделе.
Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно закону «Об информации», в него могут попасть любые ресурсы или сервисы, на которых между пользователями ведется переписка. В случае принудительного включения в реестр Роскомнадзор требует от сервисов предоставить информацию о компании и контактные данные в течение пяти дней.
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Наука и техника , Интернет , Роскомнадзор , МВД
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