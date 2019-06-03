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Грибок с внедренными паучьими генами убивает малярийных комаров 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Ежегодно от малярии в мире умирает более 400 000 человек. Чтобы остановить эту смертельную болезнь, необходимо уничтожать ее разносчиков — комаров.
Для этого группа исследователей Университета Мэриленда (США) провела генетическую модификацию грибка, внедрив в него ген паука. Это привело к тому, что грибок начал выделять паучий токсин, смертельно опасный для малярийных комаров. Как показали внелабораторные исследования, на опытном участке их популяция была практически уничтожена.
Для задач эксперимента ученые создали токсин, выделенный из яда австралийского голубого горного паука, который убивает за очень короткий промежуток времени. Опыты были продолжены в Южной Африке.
Данный эксперимент — первое тестирование трансгенного метода борьбы с малярией. Однако, при всей его эффективности, ученые справедливо опасаются, что новый генно-модифицированный организм, выпущенный в природу, может породить непредвиденные проблемы.
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Наука и техника , США
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