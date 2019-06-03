Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет подготовку к новой посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, на орбите которого он находится с июня прошлого года. В настоящее время, сообщило ведомство, аппарат снизился до высоты в 10 м над поверхностью этого небесного тела.

"Хаябуса-2" должен отыскать наиболее подходящее место для посадки в районе искусственного кратера, который он в начале апреля успешно создал на астероиде. С этой целью зонд взорвал у его поверхности специальный блок, который выстрелил в Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. В результате столкновения на астероиде образовался обширный искусственный кратер округлой формы.

Эксперты JAXA надеются, что "Хаябуса-2" в конце июня или в начале июля сможет приземлиться в кратере или непосредственно рядом с ним, чтобы собрать уникальные образцы пород. Предполагается, что в недрах астероида они оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы и создание кратера позволило обеспечить к ним доступ.

В конце февраля "Хаябуса-2" совершил первую посадку на Рюгу. Зонд тогда выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и немедленно собрал пылесосом поднявшиеся образцы пород. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию зонда "Сокол", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава.