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Huawei понадобились российские технологии 

Lenta.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: Reuters
Китайская Huawei купила интеллектуальную собственность российской компании «Вокорд». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
«Вокорд» занимается разработкой камер и софта для распознавания лиц, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас компании принадлежит 17 патентов. Huawei получит на них права, а также оборудование.
Представитель Huawei подтвердил ТАСС факт приобретения российской компании «Игл софтлаб», которую «Ведомости» связывают с «Вокордом» через учредителей и миноритарных акционеров. По информации газеты, Huawei оценила «Вокорд» в 40-50 миллионов долларов.
По словам опрошенных изданием экспертов, в Китае сейчас наблюдается бум систем распознавания лиц, а в России можно купить стартап в этой сфере в десятки раз дешевле, чем в США.
Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. На Западе китайскую компанию неоднократно подозревали в связях со спецслужбами и передаче им данных о пользователях. Президент США Дональд Трамп в мае текущего года издал указ, согласно которому американским компаниям запрещено сотрудничать с Huawei.
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Наука и техника , Дональд Трамп , Демьян Кудрявцев , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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