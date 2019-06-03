Huawei понадобились российские технологии

Китайская Huawei купила интеллектуальную собственность российской компании «Вокорд». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Вокорд» занимается разработкой камер и софта для распознавания лиц, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас компании принадлежит 17 патентов. Huawei получит на них права, а также оборудование.

Представитель Huawei подтвердил ТАСС факт приобретения российской компании «Игл софтлаб», которую «Ведомости» связывают с «Вокордом» через учредителей и миноритарных акционеров. По информации газеты, Huawei оценила «Вокорд» в 40-50 миллионов долларов.

По словам опрошенных изданием экспертов, в Китае сейчас наблюдается бум систем распознавания лиц, а в России можно купить стартап в этой сфере в десятки раз дешевле, чем в США.