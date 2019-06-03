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Samsung анонсировала ноутбуки-конкуренты MacBook Pro 

Ридус + ещё 3 1 час назад
Фото: Samsung
В преддверии презентации Apple WWDC 2019 компания Samsung провела собственный анонс. На нем показали новую линейку ноутбуков, призванную составить конкуренцию MacBook Pro. Лэптопы получили название Notebook 7 и два размера: 13,3 и 15,6 дюйма.
13-дюймовая версия оснащена графикой Intel UHD, интегрированной в процессоры Intel Core 8го поколения. Более крупная модификация предлагает выбор между встроенной графикой и дискретными MX250 и GTX1650 (в версии Notebook 7 Force). Все новинки оснащены LCD-экранами разрешением Full HD.
Ноутбуки получили твердотельные накопители SSD вместимостью до 512 Гбайт. 15,6-дюймовая модель также оснащена дополнительным слотом NVMe, позволяющим расширить внутреннее хранилище до 1 ТБ.
Объем оперативной памяти тоже внушительный: до 16 ГБ в Notebook 7 13.3/15.6 и до 24 ГБ в версии Notebook 7 Force.
Кроме того, ноутбуки оснащены адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, стереодинамиками, веб-камерой 720p HD, сканером отпечатков и клавиатуру с подсветкой. Набор разъемов включает в себя USB Type-C, USB 3.0, Thunderbolt, HDMI и 3,5 jack.
Продажи новинок стартуют в конце 2019 года. Стоимость Notebook 7 будет начинаться от 1000 долларов, Notebook 7 Force — от 1500 долларов.
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Наука и техника , Гаджеты , Intel , Apple
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