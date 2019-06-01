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Во Франции археологи обнаружили клад с редкими монетами XV века 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Клад в виде серебряных и золотых монет обнаружили археологи в городе Дижон (департамент Кот-д'Ор). Об этом сообщила газета Le Figaro.
Как указывает издание, клад состоит из 34 монет, из которых 10 — золотые. Они были спрятаны в небольшую бронзовую коробку и хранились под полом одного из домов. Самая старая монета датирована 1432 годом, самая новая — 1494. На них выгравированы портреты правителей Европы того времени — Папы Николая V, Галеаццо Марии Сфорцы — герцога Миланского, Людовика XI, Папы Иннокентия VIII и др.
"Все монеты здесь иностранные, за исключением двух (с портретом Людовика XI — прим. ТАСС), — приводит издание слова нумизмата Паскаля Лисррара. — Вполне вероятно, что их владелец специально отсортировал и спрятал их".
Как предполагают эксперты, хозяин денег скорее всего происходил из аристократической семьи. Он спрятал иностранные монеты, так как король Карл VIII запретил их использование в 1490 году, а оставшиеся на территории государства выкупал за бесценок. Правитель также ввел мораторий на использование монет, отчеканенных при Людовике XI, что объясняет появление двух французских монет с его портретом в шкатулке.
"Этой суммы, вероятно, хватило бы крестьянину, чтобы прожить несколько лет, — пытается оценить клад историк Стефан Алекс. — Но для ее владельца она могла быть небольшой". Как отмечают археологи, большинство из монет чрезвычайно редки, так как многие правители того времени придерживались той же политики, что и Карл VIII, и попросту переплавляли все старые монеты.
В настоящее время точное место археологических раскопок держится в секрете из-за опасений привлечь "черных копателей". Как предполагают исследователи, хозяин клада мог спрятать еще несколько сундуков.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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