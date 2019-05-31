Найдены самые древние кишечные паразиты человека

Ученые обнаружили их в копролитах, найденных на руинах неолитического города Чаталгуюк, на юге Турции . Окаменевшим фекалиям и запечатленным в них паразитам примерно 9 тысяч лет Археологи исследовали древние человеческие фекалии, а также образцы почвы из захоронений, датируемых 7100-6150 гг. до н.э.

Куски окаменелых экскрементов, известных как копролиты, были взяты из древних отхожих мест, а в случае захоронений исследовался грунт из тазовой области, содержащий в себе остатки древних экскрементов.

Микроскопический анализ показал, что яйца паразитических червей присутствовали в двух копролитах. Очевидно, жители этой местности были заражены этим кишечным паразитом.

Археологи полагают, что резкий рост количества заражений произошел когда неолитические люди перешли от кочевой жизни к оседлой и от охоты и собирательства — к земледелию. Это означало, что людей становится больше, а перемещаются они значительно реже и, как следствие, чаще контактируют друг с другом и с отходами своей жизнедеятельности.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Antiquity.