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Найдены самые древние кишечные паразиты человека 

Популярная механика 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Ученые обнаружили их в копролитах, найденных на руинах неолитического города Чаталгуюк, на юге Турции. Окаменевшим фекалиям и запечатленным в них паразитам примерно 9 тысяч лет Археологи исследовали древние человеческие фекалии, а также образцы почвы из захоронений, датируемых 7100-6150 гг. до н.э.
Куски окаменелых экскрементов, известных как копролиты, были взяты из древних отхожих мест, а в случае захоронений исследовался грунт из тазовой области, содержащий в себе остатки древних экскрементов.
Микроскопический анализ показал, что яйца паразитических червей присутствовали в двух копролитах. Очевидно, жители этой местности были заражены этим кишечным паразитом.
Археологи полагают, что резкий рост количества заражений произошел когда неолитические люди перешли от кочевой жизни к оседлой и от охоты и собирательства — к земледелию. Это означало, что людей становится больше, а перемещаются они значительно реже и, как следствие, чаще контактируют друг с другом и с отходами своей жизнедеятельности.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Antiquity.
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Наука и техника , Наука , Турция
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