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В Египте раскопали древнейший христианский храм 

Российская Газета 1 час назад
Фото: T. Skrzypiec/pcma.uw.edu.pl
Польские археологи при проведении раскопок в Египте близ древней Александрии обнаружили церковь IV века, которая, возможно, является одним из старейших христианских храмов на территории этой страны.
Как сообщает Archaeology News Network, остатки церкви были обнаружены при раскопках на территории древнего порта Мареа, который находился поблизости от города Александрии.
Открытие совершила миссия Центра археологии Средиземноморья Варшавского университета. В Египте она проводит исследования с 2000 года. Наиболее интересными находками в Марее стали базилика, часовня с захоронением и самая большая коллекция фрагментов керамики из всех, когда-либо обнаруженных в Египте.
Уже установлено, что базилика действовала с V по VIII века нашей эры. При ее обследовании археологи и обнаружили остатки церкви, построенной минимум в IV веке. Это делает ее одним из старейших христианских храмов, найденных на территории Египта.
По словам руководителя миссии доктора Кшиштофа Бабрая, это открытие очень важно, поскольку ранее никаких других остатков древних христианских церквей в соседней Александрии обнаружено не было.
"В конце археологического сезона под полом базилики мы наткнулись на остатки стены, — рассказал доктор Бабрай. — Анализ показал, что это были внешние стены еще более старой церкви. Форма известняковых стен, а также керамические и стеклянные фрагменты, найденные внутри руин, указывают на то, что храм датируется минимум серединой IV века".
Церковь была размером 24 на 15 метров. Что касается самой базилики, то она, вероятно, была разрушена землетрясением.
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Наука и техника , Наука , Египет
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