Астрономы обнаружили «Запретную планету»

Используя обсерваторию в пустыне Атакама, неожиданно для себя, астрономы идентифицировали экзопланету, которая находится там, где ее существование считалось невозможным — в зоне под названием «Нептуновская пустошь». Исследование описано в статье, опубликованной 20 апреля в журнале «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества».

Нептуновская пустошь— термин обусловленный феноменом, который ранее заметили астрономы. Как правило в этой зоне невозможно существование планет размером с Нептун, которые делают оборот вокруг своей звезды менее чем за четыре дня. Однако, как оказалось, существуют исключения.

Речь идет о недавно обнаруженной планете NGTS-4b, которая ввиду своей неправдоподобности получила прозвище «Запретная планета».

«Эта планета должна быть скалистой — она находится именно в той зоне, где мы ожидали, но там невозможно выживание планет размером с Нептун», — говорится в заявлении ведущего автора Ричарда Уэста, астронома из Университета Уорика в Великобритании.

«Это действительно замечательно, что мы нашли транзитную планету у звезды тускнеющей менее чем на 0,2% — этого еще никогда не делали земные телескопы».

«Запретная планета» вращается вокруг звезды, называемой

NGTS-4, которая находится на расстоянии около 920 световых лет от Земли. Планета, по всей видимости, вращается вокруг своей звезды один раз каждые 1,3 земных дня, и она примерно в 20 раз больше массы и в 3 раза больше радиуса Земли. Есть предположение, что она также сохраняет атмосферу, что особенно удивило исследователей, так как на таком близком расстоянии от своей звезды планете практически невозможно удерживать газ.

Исследователи полагают, что планета может существовать, несмотря на свое местоположение, потому что она сформировалась в другом месте и мигрировала в зону пустыни Нептуна в течение последнего миллиона лет или около того. Есть версия и о том, что планета изначально была намного больше и постепенно теряла материал.

Астрономы использовали телескоп Transit Survey Survey следующего поколения в пустыне Атакама в Чили, чтобы обнаружить недавно идентифицированную планету.

Впервые планета была обнаружена по данным, собранным телескопом Transit Survey Survector следующего поколения, расположенным в горах пустыни Атакама в Чили. Команда использовала ряд других телескопов для проведения последующих наблюдений, что сделало их более уверенными в обнаружении и характеристике NGTS-4b.

Теперь ученые надеются начать новое исследование, чтобы найти

«Запретную планету». «Сейчас мы собираем данные, чтобы увидеть, сможем ли мы увидеть больше планет в пустыне Нептуна», — говорится в заявлении Уэста. «Возможно, пустыня зеленее, чем мы думали раньше».

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