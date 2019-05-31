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Рогозин: новая ракета «Союз-5» создается для захвата рынка коммерческих пусков 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая российская ракета-носитель "Союз-5" создается для захвата коммерческого рынка пусковых услуг. Она будет конкурентоспособна по цене с американскими ракетами, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"У нас тоже есть определенный резерв, мы готовы с ними "пободаться". Ракета "Союз-5" нацелена на захват коммерческого рынка, то есть не только для решения государственных задач. Она должна быть по цене такой, чтобы при всех ухищрениях экономической политики наших конкурентов все равно они не смогли бы снизить цену настолько, чтобы соревноваться с нами", — сказал Рогозин.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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