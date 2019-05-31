Ученые выяснили, почему вымерли мегабобры размером с медведя

Группа исследователей из США Канады представила результаты исследования, доказывающего, что причиной вымирания мегабобров около 10 тысяч лет назад стало резкое изменение климата.

Сжатый обзор исследования на портале Phys.org представила Тесса Плинт — соавтор работы. В предыдущие годы палеонтологи нередко находили кости гигантских бобров размером с современного медведя. Они были распространены в Северной Америке.

Жили эти животные у воды. Исследования показали, что вид вымер около 10 тысяч лет назад в конце последнего ледникового периода. Причину вымирания долго не могли найти.

Предыдущие исследования показывали, что эти животные относились к весьма успешному эволюционному виду. Кстати, их вес достигал 100 кг. Новая работа доказала, что современные бобры имеют мало общего со своими древними родственниками.

Выяснилось, что у гигантских бобров не было хвоста-весла, как у современных зверей. Их хвост был длинным и похожим на хвост ондатры. Иным образом были устроены и зубы. У современных бобров выделяются передние резцы — острые и долотообразные. У мегабобров резцы были крупнее. Они были изогнуты, как клыки, и у них не было острых режущих кромок.

Гигантские бобры процветали, когда климат был теплым и влажным. Их окаменелые кости находят в осадочных отложениях древних озер и болот. Изотопный анализ показал, что питались они только водяными растениями.

То есть эти животные не были "строителями экосистем", как современные бобры. Он не "пилили" деревья и не строили плотины. Это сделало их уязвимыми к изменению климата.

К концу последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад климат стал более теплым и сухим. Традиционные места обитания мегабобров стали высыхать. Они лишились пищи и быстро вымерли.

Выжил только один вид — современные бобры, которые, к слову, сосуществовали со своими более крупными сородичами на протяжении десятков тысяч лет. Именно способность строить плотины дала им конкурентное преимущество перед гигантскими бобрами.