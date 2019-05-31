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В России создали лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Р-Спорт
В России разработан лазерный радар (лидар) для дистанционного обнаружения углеводородных газов (УВГ) с борта беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Там отметили, что команда, разработавшая этот лидар, стала одним из победителей корпоративной программы "Вектор", в которой финалисты получают консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
"В список победителей вошла команда, разработавшая лидар — лазерный радар для дистанционного обнаружения УВГ с борта вертолета или беспилотника. Он может использоваться для мониторинга выбросов попутных газов, поиска газовых выбросов в Арктике, шельфовой разведки и цифровизации добычи углеводородов. Реализовать проект планируется на базе АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана" (холдинг "Высокоточные комплексы")", — сказали в Ростехе.
Там уточнили, что прототип первого поколения лидара для установки на вертолете Ми-8 прошёл весь цикл испытаний на газопроводе Уренгой-Новопсков. Сейчас ведется работа по модернизации системы для установки на беспилотник.
В пятерку лучших также вошли специалисты, которые спроектировали установку химического травления для микроэлектромеханических систем (ЦНИИ "Электроника"). Ее планируется использовать, в частности, при производстве полупроводниковых датчиков газа с улучшенными характеристиками.
Кроме того, жюри поддержало проект создания лидара для машинного зрения на основе микроэлектромеханического зеркала — устройство даст беспилотникам возможность более четко "видеть" окружающую обстановку. В числе победителей также команды, разработавшие технологию производства тонкоплёночных постоянных магнитов для СВЧ-электроники, и проект "Автоматизированный 3D-контроль", который позволяет автоматически контролировать геометрию объектов сложной формы при их производстве.
"Одна из ключевых проблем диверсификации — нехватка кадров, обладающих современными знаниями в области технологий и проектной работы. Программа "Вектор" помогает формировать кадровый актив, способный создавать и продвигать на рынки востребованные, конкурентоспособные гражданские продукты. Эта работа на базе Академии Ростеха будет продолжена: уже в текущем году стартует новая волна программы", — прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Образовательная программа "Вектор" была запущена Академией Ростеха с целью создания кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции Ростеха до 50% к 2025 году. За 10 месяцев участники прошли комплексное обучение в сфере проектной работы и маркетингового продвижения продуктов. По итогам многоступенчатого отбора 1700 сотрудников прошли онлайн-обучение, 120 лучших сотрудников были признаны технологическими лидерами Ростеха.
В состав жюри, которое определило победителей пилотного проекта, вошли представители Ростеха, а также эксперты "Сбербанка", "Сколково", "Татнефти", "Норникеля", "Лаборатории Касперского", Росатома и других ведущих российских компаний.
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Наука и техника , Татнефть , Ростех , Лаборатория Касперского , Сбербанк России , ЦНИИ "Электроника" , Росатом , Норникель , РИА Новости
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