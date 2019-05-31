Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Океанологи из США нашли на дне Мексиканского залива остов затонувшего корабля XIX века 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Twitter
Американские океанологи обнаружили на дне Мексиканского залива остов затонувшего корабля, спущенного на воду, предположительно, в середине XIX века. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).
Находка была сделана 16 мая примерно в 250 км от берега на глубине около 500 метров во время проверки специалистами NOAA нового дистанционно управляемого аппарата для изучения морского дна. Несмотря на то, что с момента открытия прошло уже две недели, официально о нем было объявлено лишь в четверг.
По данным NOAA, речь идет о 37-метровом деревянном судне, нижняя часть которого, ниже ватерлинии, обита медью. За счет этого она хорошо сохранилась, и на остове можно даже разглядеть цифры 2109, значение которых, однако, установить не удалось. Специалисты отмечают, что судно, по всей видимости, затонуло из-за пожара на борту — об этом свидетельствуют отсутствующие мачты и элементы такелажа, а также несколько обугленных фрагментов остова.
При этом ни принадлежность корабля, ни приблизительную дату его крушения, эксперты NOAA пока назвать затрудняются.
ТАСС: последние новости
Ученые предложили новый способ повышения стрессоустойчивости растений Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi Российские члены экипажа МКС могут в декабре еще раз выйти в открытый космос
Комментарии
Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира20
Хватит отдыхать145
Трамп обратится к Москве за помощью231
Между Россией и Китаем появился новый путь25
Синоптики расстроили дачников
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
02:50
Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение