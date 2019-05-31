Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения

Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

В материалах говорится, что поставщик услуг должен обеспечить Роскосмосу доступ к базе данных резюме и публикацию вакансий с целью поиска кандидатов для заполнения вакантных должностей госкорпорации. Отмечается, что база должна содержать не менее 10 миллионов резюме.

Также указана необходимость наличия в базе резюме топ-менеджеров крупных производственных предприятий. Кроме того, должно быть предоставлено мобильное приложение для поиска сотрудников для IOS и Android.