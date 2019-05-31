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Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
В материалах говорится, что поставщик услуг должен обеспечить Роскосмосу доступ к базе данных резюме и публикацию вакансий с целью поиска кандидатов для заполнения вакантных должностей госкорпорации. Отмечается, что база должна содержать не менее 10 миллионов резюме.
Также указана необходимость наличия в базе резюме топ-менеджеров крупных производственных предприятий. Кроме того, должно быть предоставлено мобильное приложение для поиска сотрудников для IOS и Android.
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Наука и техника , Интернет , Роскосмос
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