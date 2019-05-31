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Samsung Galaxy Note10 может сохранить физические кнопки 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Китайский инсайдер Ice Universe опроверг информацию, что Samsung Galaxy Note10 лишится физических кнопок. В первой версии они действительно отсутствовали, однако после тестирования производитель решил в финальной их вернуть.
При этом, по словам инсайдера, смартфон всё же выйдет без аудиоразъема 3,5 мм. В декабре Ice Universe вместе с информацией о линейке Galaxy S10 писал, что Galaxy Note 10 могут оснастить 6,75-дюймовым дисплеем.
Новинку должны представить в августе 2019 года.
Ранее Meizu представила новый смартфон среднего сегмента Meizu 16XS. Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
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Наука и техника , Гаджеты
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