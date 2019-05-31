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Пользователи МТС жалуются на сбои в его работе 

Прайм + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи МТС жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбой произошел около 7.00 мск. По данным Downdetector, 53% пользователей оператора жалуются на отсутствие мобильной связи, у 31% возникли проблемы с мобильным интернетом, жалобы 15% связаны с работой широкополосного интернета.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Краснодара, Казани, Новосибирска, Перми, Читы, Самары и других городов РФ.
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Наука и техника , Интернет , МТС
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