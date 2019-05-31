Пользователи МТС жалуются на сбои в его работе

Пользователи МТС жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 7.00 мск. По данным Downdetector, 53% пользователей оператора жалуются на отсутствие мобильной связи, у 31% возникли проблемы с мобильным интернетом, жалобы 15% связаны с работой широкополосного интернета.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Краснодара, Казани, Новосибирска, Перми, Читы, Самары и других городов РФ.