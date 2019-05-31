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В РАН объяснили природу шаровой молнии 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Ученый из Российской академии наук Владимир Торчигин описал природу такого природного явления, как шаровая молния. Результаты своего исследования физик опубликовал в издании Science Alert.
По мнению Торчигина, шаровая молния состоит из фотонов и сжатого воздуха. За счет электрострикционного давления света воздух меняет форму и сжимается. При сжатии фотоны оказываются в ловушке, которая мешает их свободному перемещению. В результате свет из фотонов вынужден вращаться в пределах сжатого воздуха, а это в свою очередь, усиливает интенсивность свечения.
В подтверждение своей теории ученый представил физическую модель. Однако, она еще требует проверки экспериментальным путем.
Ранее стало известно, что молния ударила в здание Фундаментальной библиотеки МГУ на юге Москвы. В это время там проходило заседание Российского союза ректоров.
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Наука и техника , Наука , МГУ , РАН
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