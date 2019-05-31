Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга

Исследователи из Израильского технологического института провели серию экспериментов при помощи ранее созданного земного аналога черной дыры и нашли подтверждение теории Стивена Хокинга , выдвинутой им в 1974 году.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а коротко открытие описывает Phys.org. Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.

Знаменитый физик-теоретик утверждал, что в некоторых случаях, когда возникают так называемые спутанные пары частиц, только одна из них притягивается черной дырой, а другая от нее отталкивается. Хокинг также предсказал, что излучение должно быть теплым, а его температура зависит от размера черной дыры. До последнего времени проверить это было невозможно.

Однако именно эти предсказания, как уверяют авторы работы, удалось подтвердить в ходе экспериментов с аналогом черной дыры, созданной в лаборатории. Кстати, несколько месяцев назад другая группа ученых провела подобное исследование и тоже получила положительные результаты. В данном случае физики создали устройство, предназначенное для поглощения звука вместо света. При таком аналоге пары квазичастиц фононов служили заменой спутанным частицам в реальной черной дыре.

"Эксперимент состоял из охлаждения группы атомов рубидия и использования лазеров для создания конденсата Бозе-Эйнштейна, — объясняет Phys.org. — Атомы были вынуждены вести себя таким образом, чтобы попасть в "ловушку", как в случае с реальной черной дырой. Звуковые волны не могли бы "убежать" при нормальных обстоятельствах".

В ходе эксперимента исследователи сумели заставить один из пары фононов попасть в поток атомов, притягиваемых черной дырой, а другому было позволено "убежать". Также ученые измерили температуру обоих фононов.

Полученный результат доказал, что излучение является теплым, что согласуется с предсказанием Хокинга. Впрочем, по-прежнему единственным достоверным способом доказать данную теорию является создание технологии, способной измерить излучение реальной черной дыры.