Раскрыта причина исчезновения неандертальцев

Ученые установили причину исчезновения с лица Земли неандертальцев. Отметим, что ранее считалось, что их истребили предки человека Homo sapiens.

Но теперь ученые выяснили, что причина их исчезновения вероятнее всего лежит в снижении фертильности молодых женщин. По мнению специалистов, молодые женщины племени неандертальцев страдали от нехватки пищи, поэтому их первенцы часто не выживали.

Кроме того, ученые уверены, что древние люди не могли исчезнуть из-за войн или же эпидемии. Об этом свидетельствуют раскопки. Кроме того, палеогенетики считают, что популяция неандертальцев сокращалась примерно в течение 10 тысяч лет, пишет «Утро.ру».

Отметим, что ранее ученые выяснили, каким было меню первобытных людей. Неандертальцы, жившие примерно 50 тысяч лет назад, питались практически только одним мясом. Вопреки распространенному мнению, они охотились не на мамонтов, а на крупных копытных животных.