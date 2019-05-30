Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов

Министерство транспорта России разработало законопроект, согласно которому россияне будут обязаны ставить на учет все беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на аппарат правительства.

Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг. По данным газеты, владельцы дронов должны будут уведомлять Росавиацию о покупке таких аппаратов в течение десяти дней с момента приобретения БПЛА.

Подчеркивается, что постановление может вступить в силу уже этой осенью. Также в "Известиях" добавили, что его уже подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев

Ранее сообщалось, что российского туриста арестовали в Израиле за запуск дрона.