Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Depositphotos
Министерство транспорта России разработало законопроект, согласно которому россияне будут обязаны ставить на учет все беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на аппарат правительства.
Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг. По данным газеты, владельцы дронов должны будут уведомлять Росавиацию о покупке таких аппаратов в течение десяти дней с момента приобретения БПЛА.
Подчеркивается, что постановление может вступить в силу уже этой осенью. Также в "Известиях" добавили, что его уже подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что российского туриста арестовали в Израиле за запуск дрона.
Газета.Ru: последние новости
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Спутники Маска над РФ попали на видео Основную причину аварий космических кораблей назвал Рогозин
Наука и техника , Гаджеты , Дмитрий Медведев , Росавиация , Минтранс РФ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция уступила США из-за российских С-400427
Россияне обрушились на Онищенко213
Киев окончательно запретил УПЦ97
«Был повышен пульс»: подробности смерти ученицы на ЕГЭ12
Спецназ потерял секретные документы в Косово10
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение