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На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: iStock
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Об открытии сообщает Live Science. На большой глубине ученые обнаружили окаменелый лес. Его возраст составляет около 10 тысяч лет. В тот период времени эта территория не была скрыта под водой.
Исследователи считают, что в этом лесу вполне могли проживать люди. Они надеются, что дальнейшее изучение окаменелостей поможет найти следы неизвестной доисторической цивилизации.
Также сообщается, что лес представляет собой особый тип древнего ландшафта. Обнаружить его удалось благодаря анализу донных отложений. Пробы были отобраны во время 11-дневного плавания исследовательского судна RV Belgica. Древний лес был найден в так называемом районе Доггерлэнд.
"Мы абсолютно уверены в том, что скоро найдем следы присутствия людей, — говорит археолог Винсент Гаффни из Брэдфордского университета в Великобритании. — Ранее были найдены многочисленные артефакты в этом же регионе. Теперь мы определили области, где поверхность мезолита близка к поверхности морского дна".
Для дальнейшего изучения будет использовано нидерландское исследовательское судно со специальным глубоководным оборудованием. К слову, Доггерлэнд когда-то был сухопутной территорией площадью в тысячи квадратных километров.
Это был район между восточным побережьем современной Англии и европейским материком. Его назвали в честь близлежащей отмели, на которой в средние века часто рыбачили голландцы.
Считается, что Доггерлэнд ушел под воду около 8000 лет назад, сделав Британию группой островов у берегов Европы.
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Наука и техника , Наука
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