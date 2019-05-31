НАСА лишит «Роскосмос» последних денег

НАСА получило право с октября 2019 года заниматься космическим туризмом. Соответствующая возможность предусматривается бюджетом американского космического агентства на 2020 финансовый год.

Доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) планируется осуществлять на американских пилотируемых корабля в рамках коммерческого использования околоземной орбиты.

В мае Пентагон ограничил с 2023 года использование российских ракет и участие российской стороны в запусках американских коммерческих спутников.

В том же месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась «за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС». Новый источник финансирования менеджер предложил искать путем «активизации международного сотрудничества по пилотируемым программам на других направлениях».

В марте состоялся первый полет (в беспилотном режиме) к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX . Второй американский пилотируемый корабль Boeing Starliner начнет полеты также в текущем году.

В июне 2018 года между «Роскосмосом» и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида подписано предварительное соглашение о подготовке астронавта ОАЭ и его дублера для полета на корабле «Союз МС» к МКС в апреле 2019 года. В настоящее время данная миссия перенесена на осень

До октября 2019 года НАСА не имело права заниматься космическим туризмом. Монополистом на данном сегменте рынка считался «Роскосмос», который в 2001-2009 годах отправил на МКС семь туристов.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».