Шимпанзе поймали за ловлей краснокнижных крабов

Японии В ходе двух лет наблюдений ученые из США выяснили , что шимпанзе регулярно едят не только фрукты и насекомых, но и пресноводных крабов, один из видов которых находится в Красной книге. Чаще всего за ракообразными охотятся взрослые самки и молодняк обоих полов.

Именно переход обезьян на животную пищу, как считают многие ученые, стал тем эволюционным толчком, который привел к появлению современного человека. Согласно этой гипотезе, без жирных кислот и микроэлементов, содержащихся в мясе, наш головной мозг просто не смог бы развиться до современного уровня.

При этом долгое время ученые считали, что, в отличие от наших предков, шимпанзе питаются, прежде всего, растительной пищей. Были и свидетельства того, что некоторые их виды едят насекомых, яйца птиц и мелких пресмыкающихся, но за ловлей водных обитателей их еще не заставали ни разу — до последней публикации в Journal of Human Evolution.

В ходе своего исследования ученые в течение двух лет — с 2012-го по 2014-й — наблюдали за западноафриканскими шимпанзе (Pan troglodytes verus), которые обитают на территории природоохранной зоны Мон-Нимба на территориях Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Зоологи заметили, что обезьяны много времени проводят на берегах рек и озер, копаясь в песке и переворачивая камни. Чтобы понять, что именно они таким образом делают, ученые установили на нескольких прибрежных зонах постоянно работающие видеокамеры.

Оказалось, что так шимпанзе охотятся за пресноводными крабами — Liberonautes rubigimanus и Liberonautes latidactylus (последнего Международный союз охраны природы включил в список исчезающих видов). За этим занятием чаще всего замечали взрослых самок и молодых особей обоих полов.

Вообще в рацион этих шимпанзе входят фрукты и кочевые муравьи. Однако, как оказалось, обезьяны не ограничиваются ими. Ученые отметили, что шимпанзе ловят крабов круглый год, а не только тогда, когда фруктов или муравьев недостаточно. Это позволяет сделать вывод, что ракообразные стали частью постоянного рациона этих обезьян.

При этом по пищевой ценности крабы заменяют обезьянам насекомых: по подсчетам зоологов, крабы, как и муравьи, предоставляют для приматов жирные кислоты, натрий и кальций. Эти вещества особенно важны для развития мозга молодых особей и нормального протекания беременности у самок.

Авторы работы отмечают, что ранее подобного поведения шимпанзе ученые не наблюдали. Теперь нужны дальнейшие исследования, чтобы разобраться, охотятся ли за крабами и другие популяции шимпанзе.