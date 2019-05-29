Маск намерен зарабатывать на спутниковом интернете $30 млрд в год

Илон Маск намерен зарабатывать на спутниковом интернете по $30 млрд в год. При этом аналогичный проект Роскосмоса куда скромнее и уже столкнулся с нежеланием инвесторов вкладываться в него.

Компания Space X американского миллиардера Илона Маска только с начала текущего года собрала $1 млрд инвестиций в поддержку запуска проекта по обеспечению Земли глобальным спутниковым интернетом Starlink. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Bloomberg и CNBC.

О собранной сумме стало известно вскоре после запуска ракетой Falcon 9 первой группы из 60 спутников Starlink.

CNBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам США уточняет, что в январе компанией было привлечено $500 млн, в апреле — $400 млн, при этом, по словам Илона Маска, объем полученных средств превысил ожидавшиеся суммы. Одним из источников стала компания Gigafund сооснователя PayPal Люка Носека.

Ранее Маск заявил, что его компания имеет «достаточный капитал» для выхода проекта Starlink в рабочий режим. По его словам, именно прибыль, приносимая проектом Starlink, «будет использоваться для разработки все новых и новых ракет и космических кораблей».

Он оценил выручку Space X от пусковой деятельности в $3 млрд в год и рассчитывает, что услуги космического интернета смогут приносить ему до $30 млрд в год.

«Глобальная прибыль услуг интернет-связи оценивается в $1 трлн, и мы думаем, что можем рассчитывать на 3% от него», — сказал Маск.

Миллиардер планирует, что спутниковый интернет станет главным источником прибыли Space X. Пока в компании не называли имена заказчиков сервиса Starlink, для полного функционирования спутниковой группировки требуется еще несколько запусков.

Каждый аппарат Starlink имеет массу 227 кг. В его составе одна антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания. Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней, а главное — самим сходить с орбиты в конце работы.

В планах Маска создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, в ходе первой фазы развертывания группировки на околоземную орбиту будет выведено четыреста спутников.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falсon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Маск не единственный, кто решил создавать на орбите собственные группировки спутников для покрытия планеты интернет-связью. В феврале 2018 года при помощи российской ракеты выводить свои спутники начала компания OneWeb , однако осенью препятствием для сотрудничества Роскосмоса и этой компанией стала позиция ФСБ , заявившей,

что этот проект является угрозой для национальной безопасности России

Нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей, считают в силовом ведомстве. Кроме того, в там опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

Собственный проект глобального спутникового интернета вынашивают и в Роскосмосе. В конце 2017 года в проект ФЦП «Цифровая экономика» была внесена программа Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи.

Создание системы требовало 299 миллиардов рублей, которые планируется привлечь на принципах государственно-частного партнерства, а сама система состояла бы из 288 спутников. Позднее было объявлено о новом этапе развития системы «Сфера», которая должна насчитывать уже 640 спутников.

Для сравнения: Space X намерена довести численность своей группировки спутников Sarlink до 12 тыс.

Орбитальная группировка «Сфера», по задумке авторов, будет создаваться в течение четырех лет: с 2022 по 2026 год. Для запусков может потребоваться 25 ракет «Ангара-А5».

Накануне «Коммерсант» сообщал, что Роскосмос выведет в отдельную структуру проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера».

Предполагается, что система будет создана на базе отечественных космических аппаратов и абонентского оборудования, при этом ГМИСС считается наиболее затратным проектом «Цифровой экономики».

Планируется создание сети связи для подключения к мобильному интернету структур МВД МЧС , Росгвардии.

Главные сложности связаны с финансированием и выделением частот.

Так, первый потенциальный инвестор, ВЭБ , отказался от участия в проекте прошлой осенью.

«Мы рассчитываем на поддержку Федерального собрания в целом, Совета Федерации в частности, при рассмотрении проекта создания комплексной орбитальной группировки «Сфера», — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте.

Нежелание инвесторов входить в проект связано с тем, что они не верят в способность Роскосмоса создать коммерчески востребованную систему, считает эксперт, популяризатор космонавтики Виталий Егоров