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Космонавты нашли полотенце, провисевшее на корпусе МКС 10 лет 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter
Во время своего выхода в открытый космос российские космонавты Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне одного из модулей более десяти лет.
Изначально оно предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы. Его оставил один из российских космонавтов.
Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. По возвращении на Землю и передадут специалистам для изучения, информирует ТАСС.
Трансляция внекорабельной деятельности россиян шла на сайте американского аэрокосмического агентства NASA, писал News.ru.
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Наука и техника , Алексей Овчинин , NASA , ИТАР-ТАСС
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