Космонавты нашли полотенце, провисевшее на корпусе МКС 10 лет

Во время своего выхода в открытый космос российские космонавты Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне одного из модулей более десяти лет.

Изначально оно предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы. Его оставил один из российских космонавтов.

Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. По возвращении на Землю и передадут специалистам для изучения, информирует ТАСС.