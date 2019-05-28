Что такое квантовый телефон 

Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с сотрудниками компании разработчика представили в Москве уникальный квантовый телефон. Новинка отличается максимальным уровнем защиты — переговоры по квантовой связи невозможно прослушать. Предполагается, что от вторжения в личные разговоры беседующих оградят фотоны, которые помогут согласовать секретный ключ на сервере. Желающим прослушать абонентов квантовых телефонов не удастся его взломать. Производство инновационных аппаратов планируют поставить на поток уже в следующем году.