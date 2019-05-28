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Испытание первого в мире таргетного препарата от рака проведут на 50 россиянах 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Пятьдесят пациентов с раком желудка примут участие в первой фазе клинического тестирования таргетного препарата от рака с международным непатентованным названием "Алофаниб". О проведении тестирования нового лекарства российские онкоцентры объявят в течение года, сообщил во вторник журналистам старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.
"В первой фазе исследования примут участие 50 пациентов с раком желудка, пока отбор не объявлен. Однако скоро онкоцентры в Москве, Санкт-Петербурге Омске и Ростове-на-Дону объявят о проведении тестирования нового лекарства. Резидент "Сколково" компания "Русфармтех" получила значимые результаты, отличные оценки экспертов и финансирование. [Препарат] подходит к стадии клинических исследований. Пациенты ждут препарат", — сказал Каем.
Как отметил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Сергей Тюляндин, поскольку "данный препарат — первый в своем классе, трудно прогнозировать эффект, подобных ему не было". Он высказал уверенность, что эффект будет "клинически значимым, хотя предстоит долгий путь доказательства полезности препарата".
"В общей сложности клинические исследования могут занять четыре-пять лет. Первая фаза обычно занимает как минимум год", — уточнил он. Минздрав России ранее выдал разрешение на клиническое исследование.
Токсичность препарата для организма будет значительно меньше, чем у ныне существующих лекарств, сообщил исполнительный директора Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев.
"Это доказали доклинические исследования на животных — крысах, мышах и кроликах", — подчеркнул он.
Лекарство воздействует на рецептор на клетках опухоли, что, как предполагается, должно мешать ей делиться, а также ослаблять кровоснабжение образования.
"Такой механизм был разработан впервые в мире. Это подтверждает авторитетный американский патент. Помимо России, компания "Русфармтех" сейчас также получила патенты в ЕС, Японии и Китае", — сказал Тимофеев.
Нынешние препараты от рака, как правило, работают внутри опухолевых клеток или воздействуют на рецепторы, однако клетки и рецепторы способны приспосабливаться к лекарственному воздействию.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.
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Комментарии
Наука и техника , Общество , Минздрав РФ , ЕС , Фонд Сколково , Москва , Омск , Санкт-Петербург
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