Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские члены экипажа МКС выполнят единственный в этом году выход в открытый космос 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин 29 мая совершат выход в открытый космос. Он продлится около шести часов, члены экипажа МКС покинут стыковочный отсек-модуль "Пирс" в 18:50 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса). Кононенко и Овчинин посвятят свою внекорабельную деятельность 85-летию Алексея Леонова (30 мая), который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.
"Программа работ предполагает пребывание космонавтов за бортом станции в течение примерно шести часов", — отметили в ЦНИИмаш.
Космонавты будут работать за бортом МКС в скафандрах "Орлан-МКС".
Как сообщалось ранее, это будет единственный в этом году выход в открытый космос по российской программе.
Задачи выхода
Кононенко и Овчинин возьмут пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки, очистят иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск" и выполнят другие работы, в том числе по снятию оборудования. В частности, они снимут две панели космического эксперимента "Выносливость", в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы.
Им также предстоит демонтировать устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле МКС "Поиск" и взять пробы-мазки в рамках эксперимента "Тест". Позже образцы вернут на Землю. Цель эксперимента — выяснить, как долго сохраняется жизнеспособность микроорганизмов в условиях открытого космоса, это поможет узнать больше об их происхождении.
Кроме того, космонавты выполнят монтаж поручня-перехода, соединяющего малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) и функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря". Эта операция позволит космонавтам быстрее передвигаться за бортом МКС между этими модулями. Также они демонтируют адаптер с макетами датчиков с поручня МИМ-2. Это необходимо для обеспечения полетного ресурса пилотируемых кораблей "Союз МС" в 370 суток.
Овчинин и Кононенко во время работ в открытом космосе снимут полотенце с одного из поручней и проведут его химический анализ.
Также они отключат кабели и демонтируют измерительные блоки в рамках космического эксперимента "Обстановка", затем утилизируют эти блоки, выбросив их в открытый космос. Эксперимент "Обстановка" предназначен для исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой.
ТАСС: последние новости
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi Испытание первого в мире таргетного препарата от рака проведут на 50 россиянах В Крыму ищут возможный ход между пещерой под "Тавридой" и стоянкой неандертальца
Комментарии
Наука и техника , Видео , Алексей Леонов , Алексей Овчинин , Роскосмос , ЦНИИМАШ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерянное Косово. Белград привел армию в боеготовность
«Грубая провокация»: Реакция РФ на инцидент в Сербии26
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал166
Обострение конфликта: ЕС обратился к Сербии и Косово9
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма283
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение