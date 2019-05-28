Светофоры оборудуют датчиками пешеходов

В столице Австрии на некоторых перекрёстках установят видеокамеры, способные распознавать появление у дороги пешеходов и включать им зелёный сигнал светофора.

Светофоры для пешеходов часто оборудуют кнопкой, но её нажатие отнюдь не означает мгновенное включение зелёного сигнала. Время до запуска рассчитывает алгоритм, который при этом учитывает множество факторов — в том числе работу соседних светофоров. Мэрия Вены решила отобрать у пешеходов кнопки и автоматизировать систему путём установки на светофоры специальных видеокамер.

Разработанная в Грацском техническом университете камера устанавливается таким образом, чтобы её угол зрения покрывал область возле перехода площадью 8 х 5 метров. Она будет распознавать людей и даже рассчитывать направление их движения — примерно за две секунды. По мнению австрийских властей, это должно повысить удобство пешеходных переходов и сократить время ожидания включения зелёного сигнала.

Если точнее, инженеры уверяют, что применение камеры позволит сэкономить пешеходам 3-4 секунды. Ещё важнее, что кроме распознавания пешехода, система будет оставлять зелёный сигнал включенным, пока все люди не успеют перейти дорогу. Или наоборот — выключать его раньше, если все пешеходы уже покинули проезжую часть. Систему протестируют на отдельных перекрёстках в 2020 году.