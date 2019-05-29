Samsung представил сверхбыстрые зарядные устройства

Samsung представил два новых контроллера питания USB Type-C, SE8A и MM101, которые в 10 раз мощнее аналогов конкурентов.

Новые контроллеры работают на платформе eFlash, которая позволяет модифицировать прошивку в соответствии с современными требованиями. Благодаря этому мощность новой зарядки составляет 100 Вт. В неё встроены элементы дополнительной защиты — чип с функцией хранения ключа безопасности, кодирования и декодирования конфиденциальных данных устройства. Это создано специально для защиты смартфона от несанкционированного доступа. Кроме того, MM101 включает в себя датчик определения влажности окружающей среды для безопасной подзарядки устройств, говорится на сайте компании.

Как ранее писал News.ru, компания Samsung не успевает завершить разработку стилуса S Pen с камерой, поэтому готовящийся к выходу Galaxy Note 10 не сможет похвастаться необычным решением разработчиков. Смартфон также не будет оснащён недавно анонсированным 64-мегапиксельным модулем.