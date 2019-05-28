Землю посетил необычный астероид с собственной луной

Недавно на сравнительной небольшой дистанции от нашей планеты пролетел «двойной» астероид 1999 KW4, у которого астрономы обнаружили собственный спутник.

В минувшие выходные Землю посетил не один, а целых два необычных гостя из космоса. Астероид 1999 KW4 пролетел совсем рядом с нашей планетой, а вместе с ним — его собственная луна. В интервью NBC News ученый-планетолог Вишну Редди заявил, что «это был один из ближайших к Земле бинарных астероидов во всей новейшей истории».

Примечательно, что в масштабах космоса размер данного астероида совершенно незначительный. Его ширина составляет 1,5 км, но даже этого оказалось достаточно, чтобы заполучить собственный спутник. Сейчас 1999 KW4 примерно в три раза больше собственной луны — ее протяженность составляет всего 500 метров. Впрочем, при падении на Землю даже такой астероид мог бы натворить дел, но не беспокойтесь: даже самые близкие к нашей планете астероиды сейчас находятся на дистанции от 4 миллионов километров, так что беспокоиться не о чем — вы даже не сможете увидеть их невооруженным глазом.

В следующий раз астероид посетит Землю лишь в 2036 году, и как знать — может быть, к тому времени он обзаведется еще одним микроспутником?