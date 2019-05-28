Рогозин рассказал об итогах года на посту главы «Роскосмоса»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал формирование новой управленческой команды и работу по исправлению финансовой ситуации основными достижениями за год на посту руководителя отрасли.

На свой нынешний пост Рогозин был назначен год назад — 24 мая 2018 года, а до этого он курировал космическую и оборонную сферу на посту вице-премьера.

"Любой руководитель неизбежно начинает с двух вещей. Кадры и деньги. Если говорить о кадрах, то это формирование управленческой команды. В нее вошли профессионалы, выходцы из крупных предприятий отрасли, из структур Министерства обороны. С другой стороны, мы пригласили специалистов из правительства, бизнеса, носителей знаний и лучших практик из других отраслей", — рассказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Кроме того, за прошедший год проведен аудит состояния предприятий, производственных процессов, произведены назначения новых руководителей предприятий, указал он.

Самой острой проблемой глава Роскосмоса назвал поиск решений для финансового оздоровления Космического центра им. Хруничева . Как сообщалось, предприятие накопило долгов на 111 миллиардов рублей, но их уже удалось снизить до 80 миллиардов.

В финансовой сфере "Роскосмос" меняет подходы к контрактной работе, рассказал глава отрасли, ведется внедрение системы "мотивационного ценообразования".

Одним из ключевых приоритетов дальнейшей работы Рогозин назвал превращение "Роскосмоса" в по-настоящему интегрированную структуру. "С единой технологической политикой, единым пространством исследований и разработок, целостной производственной системой, наконец, целостной деловой, корпоративной культурой. Только так мы можем быть полноценным игроком на глобальном уровне", — сказал он.

Еще одна насущная задача — восстановление конструкторского потенциала, добавил собеседник агентства.