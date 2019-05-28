Представлены смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

Redmi K20 Pro 接過了小米平價旗艦的重任 https://t.co/IB5uYF4Eqg pic.twitter.com/MQJTUXbkua— Engadget 中文版 (@EngadgetChinese) 28 мая 2019 г. Redmi, бренд компании Xiaomi, представил два новых смартфона Redmi K20 и K20 Pro. Старшая модель впервые в серии получила флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, а также выдвижную 20-мегапиксельную камеру.

Производитель оснастил Redmi K20 Pro 6.39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48, 13 и 8 Мп, а также батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Смартфон, работающий на Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, выйдет в версиях 6 Гб ОЗУ/64 Гб, 6 Гб ОЗУ/128 Гб и 8 Гб ОЗУ/256 Гб.

У Redmi K20 большинство характеристик совпадают со старшей моделью. Исключением стали чипсет Snapdragon 730 и быстрая зарядка меньшей мощности — 18 Вт.

Стоимость базовой версии Redmi K20 Pro (6/64 Гб) составит $362, смартфон поступит в продажу 1 июня. Аналогичный K20 обойдётся пользователям в $290, и он появится на полках магазинов 6 июня.

Ранее News.ru рассказал, что китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, работает над собственным смартфоном. Разработчики намерены выпустить устройство со своими предустановленными приложениями, включая новостные ленты, платформы для коротких роликов и игры.