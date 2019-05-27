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В горах нашли древнее внеземное вещество 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ученые Центра молекулярной биофизики CNRS во Франции обнаружили следы органических веществ внеземного происхождения в горах Махонджва в Южной Африке. Их возраст составляет более 3,3 миллиарда лет назад. Статья исследователей опубликована в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.
Геологи проанализировали древние углеродистые, вулканические и приливные отложения в формации Кромберг, где сохранились породы времен палеоархейской эры (3,6-3,2 миллиарда лет назад), когда на Земле уже существовали выделяющие кислород бактерии. В породах возрастом 3,33 миллиарда лет ученые выявили два типа нерастворимых органических веществ. К первому типу относились типичные для архея биогенные соединения, возникшие в результате жизнедеятельности организмов.
Второй тип органических соединений было локализован в слое осадочных пород толщиной два миллиметра и отличался аномальным составом. Исследователи проанализировали вещество с помощью метода электронного-парамагнитного резонанса, который позволяет получить информацию о химического составе на основе спектра поглощения электромагнитного излучения неспаренными электронами (присутствующих в ионах). Оказалось, что нерастворимое вещество аналогично тому, что встречается в метеоритах, относящихся к углистым хондритам.
Космическое происхождение вещества также подтверждает наличие наночастиц из оксидов железа, включающих в свой состав никель, хром и алюминий. Они, как правило, образуются при вхождении метеоритов в атмосферу Земли. Таким образом, заключают исследователи, аномальная органика возникла при осаждении в прибрежной среде мельчайших частиц пыли, оставшейся от микрометеоритов, сгоревших в воздушной оболочке планеты с низким содержанием кислорода.
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Наука и техника , Наука , Франция , ЮАР
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