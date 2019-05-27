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Nvidia анонсировала собственные ноутбуки для порфессионалов 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В ходе выставки Computex 2019 компания Nvidia анонсировала линейку ноутбуков, разработанную для профессионалов разных отраслей: видеомонтажеров, фотографов, 3D-дизайнеров и других специалистов, чей род занятий требует больших вычислительных мощностей. В связи с этим ноутбуки оснащены дискретными видеокартами GeForce RTX и программной платформой Studio — в нее входят среда разработки и драйвера для работы с графикой.
Nvidia рассчитывает, что ноутбуки станут альтернативой MacBook Pro в топовых конфигурациях. Всего в линейку войдут семнадцать моделей, выпущенных совместно с компаниями-партнерами Nvidia: Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI и Razer. Розничные продажи ноутбуков начнутся в июне, а цены начнутся с 1599 долларов.
Устройства будут оснащаться графическими процессорами Quadro RTX 5000, 4000 или 3000, а также GeForce RTX 2080, 2070 и 2060. В Nvidia утверждают, что ноутбуки будут работать с графикой до семи раз быстрее, чем MacBook Pro.
Модели с графическими процессорами Quadro RTX 5000 будут иметь 16 ГБ графической памяти. Также в линейку будут входить тонкие и легкие ноутбуки с 4К-экранами. Полноценный анонс первых устройств должен состояться в ближайшее время.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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