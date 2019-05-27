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Впервые созданы космические мутанты 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Соцсети
Астронавты на борту МКС впервые отредактировали ДНК живых существ с помощью системы CRISPR. Об этом сообщает издание Science Alert.
Эксперимент провели на пивных дрожжах Saccharomyces cerevisiae, чтобы определить, как механизмы восстановления генома работают в условиях микрогравитации и повышенного радиационного фона. Технология CRISPR/Cas9 позволила сымитировать действие ионизирующего излучения на живой организм. В обе цепи двойной спирали ДНК дрожжей были внесены мутации, после чего клетки активировали процессы репарации.
Затем отредактированная ДНК была многократно скопирована с помощью полимеразной цепной реакции, после чего исследователи секвенировали ее, то есть установили полную нуклеотидную последовательность. Результаты сравнения нетронутой и поврежденной ДНК пока еще не опубликованы.
По словам ученых, итоги работы помогут обеспечить защиту астронавтов от повреждения ДНК, вызванного космическим излучением при продолжительных полетах, а также разработать методы редактирования генома в космосе.
Система CRISPR/Cas применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в пределах CRISPR — группы особых повторяющихся последовательностей.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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