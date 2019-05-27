«Мы не врем»: американских летчиков испугали НЛО

В 2014-2015 годах летчики ВМС США наблюдали в небе странные объекты, которые несли потенциальную угрозу для летчиков. Установить природу этих объектов так до сих пор и не удалось.

С лета 2014 по март 2015 года высоко в небе над восточным побережьем США летчики ВМС стали замечать странные объекты. Они могли двигаться с гиперзвуковой скоростью, но выхлопных газов или характерных следов в небе при этом видно не было. Показания летчиков приводит газета The New York Times.

«Они могли быть там весь день, — говорит лейтенант Райан Грейвс, который сообщал о подобных наблюдениях в Пентагон. — Чтобы самолет держался в воздухе, ему нужно много горючего. При скоростях, которые мы наблюдали, 12 часов в воздухе — это на 11 больше, чем мы могли бы ожидать».

В конце 2014 года один из летчиков опасно сблизился с таким объектом. Также они неоднократно попадали на видео.

В Министерстве обороны США подчеркивают, что речь не идет об инопланетной природе этих объектов — увиденному можно найти и вполне «земное» объяснение. Грейвс и другие летчики, которые их видели, ничего не говорят об их происхождении.

По словам Леона Голуба, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, вероятность внеземного происхождения этих объектов «крайне маловероятна».

Он говорит, что «существует множество других объяснений — ошибки в работе систем визуализации, атмосферные эффекты, перегрузка нервной системы летчиков».

Впервые летчики обратили внимание на неопознанные объекты в 1980-х годах, после модификации радаров для истребителей. Поначалу странные показания устройств они списывали на неполадки работы новых систем.

«Летчики военных самолетов видели странные объекты на протяжении десятилетий, — говорит Грейвс. — Мы выполняли сложную миссию — поднимались на 9 тыс. метров ввысь и ныряли вниз. Было очень необычно видеть что-то там, наверху».

Лейтенант Дэнни Эккойн сталкивался с загадочными объектами дважды. В первый раз он засек объект на 300 м ниже него и попытался проследовать за ним, но, хотя радар показывал его присутствие, заснять его на встроенную в шлем камеру так и не смог.

Несколько дней спустя на объекте зафиксировалась учебная ракета, также его засекла инфракрасная камера.

«Я знал, что у меня есть доказательства, что это не ошибка, — рассказывает он. — Но увидеть я ничего не мог».

Летчики предположили, что имели дело с некими сверхсекретными беспилотниками. Однако позже начали видеть объекты. По словам Грейвса, однажды на базе он столкнулся с шокированным товарищем.

«Я чуть не влетел в одну из этих штук», — рассказал он Грейвсу.

С напарником они находились над побережьем города Вирджиния-Бич, когда что-то пролетело рядом с кабиной. Оно выглядело как сфера, внутри которой был заключен куб.

Члены эскадрильи настолько испугались, что подали отчет о безопасности полетов. Появление объекта разозлило летчиков и убедило в том, что он не является частью какой-то секретной программы. Чиновники знали, что летчики-истребители тренируются в этом районе, и не стали бы посылать сюда беспилотники, которые могли бы помешать.

«Из потенциальной секретной программы объекты превратились в нечто, представляющее опасность, — рассказывает Грейвс. — То, что с ними кто-то столкнется в воздухе, было вопросом времени».

Кроме того, объекты вели себя странно — разгонялись до сверхзвуковой скорости, внезапно останавливались, делали резкие повороты. Это явно было за пределами человеческих возможностей.

«Скорость не убивает, — поясняет Грейвс. — Но это может сделать остановка или резкое ускорение».

На вопрос о том, чем именно они считают эти объекты, летчики предпочитают молчать.

«У нас есть вертолеты, которые способны зависать на одном месте. У нас есть самолеты, которые могут летать на высоте в 9 тыс. метров. Объедините все это в одном летательном аппарате без реактивного двигателя и следов выхлопа», — говорит Грейвс.

Эккойн также добавляет, что их задача — «делать свою работу, и делать ее отлично, а не выдумывать мифы».

В марте 2015 года летчики покинули побережье Флориды и направились в Персидский залив. По их словам, когда они покинули США, объекты перестали появляться.

В 2018 году пилоты гражданской авиации снова сообщили о странных объектах — на этот раз в небе над Аризоной. Сначала пилот самолета Learjet 36, принадлежащего компании Phoenix Air Group, связался с диспетчером после того, как обратил внимание на странный объект, пролетавший над ним. Спустя несколько минут диспетчер связался с пилотом другого самолета, A321 авиакомпании American Airlines, чтобы экипаж поискал в небе объект, находившийся в 20 километрах от них: «Перед вами прошел самолет, который заметил что-то странное над ним, и у нас нет никаких отметок. Так что сообщите, если увидите что-то над вами».

«Я не могу разобрать, был ли это шар или что-то наподобие, но оно прямо излучало или отражало свет, двигаясь в нескольких тысячах футов над нами в противоположном направлении», — сообщил второй пилот.

Известно то, что сами авиационные власти США тоже не имеют информации о природе объекта. В FAA заявили, что в указанное время в этом районе не проводилось никаких баллонных экспериментов и полетов экспериментальных летательных средств.