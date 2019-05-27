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Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Reuters
Apple работает над функцией двойной потоковой передачи аудио. Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Пользователи также смогут одновременно взаимодействовать с машиной и подключённым аксессуаром, отправляя навигационные команды на первую и транслируя музыку на второй, сообщает Macotakara.
Компания должна представить в сентябре три новые модели с процессором A13: преемника iPhone XR, а также предполагаемые iPhone 11 и iPhone 11 Max. Младшая модель выйдет с двойной камерой, в то время как старшие впервые получат тройную основную камеру. Apple также может оснастить смартфоны двусторонней беспроводной зарядкой, что позволит владельцам второго поколения AirPods заряжать аксессуары.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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