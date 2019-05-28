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В Крыму разработали прототип новых электродвигателей 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей, разработан крымскими учеными, что позволит решить вопрос импортозамещения, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).
"Решение вопроса импортозамещения на рынке электродвигателей нашли ученые КФУ… Физики разработали прототипы двигателя вращения, характеристики которого соответствуют разработкам лучших европейских производителей. Технология применима также для изготовления линейных двигателей, производство которых в России пока отсутствует", — сказано в сообщении.
Прототипы разработаны на базе физико-технического института КФУ, где ученые проводят полный цикл проектирования электрических двигателей и генераторов. Теперь перед учеными стоит задача испытать прототипы в сертифицированных лабораториях Москвы, чтобы получить протокол испытаний и документальное подтверждение характеристик. По словам ученых, коэффициент полезного действия прототипа значительно увеличен по сравнению с характеристиками зарубежного аналога.
"После получения сертификации будем искать выход на конкретных партнеров, которые этим заинтересуются. Наша цель — сформировать оптимальную цену и разработать такую технологию, которая позволит нам вписаться в более широкий сегмент рынка. В этом смысле в Крыму мы — уникальные производители", — сказал доцент физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов.
По данным пресс-службы, разработки ученых уже применяются как автономные источники энергии и востребованы на рынке полуострова. Одна из моделей в перспективе будет использоваться в работе энергоэффективных "умных сетей".
"Новые прототипы двигателя вращения вызвали интерес у индустриальных партнеров", — говорится в сообщении.
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Наука и техника , Дмитрий Филиппов , Республика Крым
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