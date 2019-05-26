Грузоподъемность «Ангары» решили повысить

Роскосмос планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщает РИА Новости.

Данный агрегат будет устанавливаться на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Утверждается, что замена ныне используемого разгонного блока ДМ-03 на КВТК позволит выводить с космодрома Восточный на орбиту от 1,5 до 2,5 тонн дополнительного груза.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева» , самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

21 мая стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.