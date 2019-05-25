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Астрономы объяснили, что делают на Солнце плазменные «сосиски» 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: pixabay
Солнечная плазма способна вырабатывать радиовспышки, структурно схожие с сигналами маяка.
Волны на Солнце, которые по своей форме напоминают сосиски, появляются в связи с нестабильностью в плазме звезды, а также из-за резкого разгона и торможения электронов в ходе мощных вспышек. Это следует из материала журнала Nature Communications.
Как пишет издание, ссылаясь на заявление ученых, солнечная плазма способна вырабатывать радиовспышки, структурно схожие с сигналами маяка. Во время этого процесса происходит столкновение горячих и холодных потоков плазмы и колебания электронов.
По мнению астрономов, колебания частиц и вспышки непосредственно связаны с движением так называемых «сосисочных» магнитогидродинамических волн — особого вида колебаний, из-за которых плазма расширяется и сжимается.
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