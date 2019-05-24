Студенты из США запустили ракету в космос

Учащиеся Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии ( США ) стали первыми в мире студентами, которым самостоятельно спроектировали, произвели и успешно запустили в космос ракету. Как сообщается в соответствующем пресс-релизе, ракета Traveler IV, стартовавшая 21 апреля с космопорт «Америка» (Нью-Мексико), с вероятностью 90 процентов преодолела линию Кармана (100 километров над уровнем моря), условно считаемую границей между атмосферой Земли и космосом.

В опубликованном в мае отчете, посвященном успешной миссии, говорится, что в течение первых 11,5 секунды полета, прошедших с включенным двигателем, одноступенчатая ракета развила скорость 5,1 число Маха, после чего Traveler IV потребовалось еще 140 секунд, чтобы достигнуть высоты более 103 километров. Период времени от запуска ракеты до приземления на парашюте ее отработавшей первой ступени занял 11 минут.

Создание Traveler IV (включая ее твердотопливный двигатель и авионику) более 90 студентами Лаборатории ракетных двигателей, основанной в 2004 году учащимся Яном Уиттингхиллом, потребовало 15 лет и более миллиона часов работы. Как отмечается в пресс-релизе, Инженерная школа Витерби регулярно поставляет кадры для американских космических компаний, в частности, SpaceX и Blue Origin, а ее выпускники Тим Эллис и Джордан Ноон в 2015 году основали стартап Relativity Space, работающей наз созданием полностью печатаемой на 3D-принтере ракеты Terran 1.

В настоящее время в Лаборатории ракетных двигателей планирует разработать ракету на жидкостном двигателе.