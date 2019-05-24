Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Марсе зафиксировали уникальный феномен 

Lenta.ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которых нет на Земле. К ним относится относительно быстрое перемещение песчаных дюн в условиях разреженной атмосферы. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проследили за изменениями 54 дюнных полей, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от двух до 120 метров. Для этого они проанализировали снимки, сделанные камерой HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter в течение 2-5 марсианских года.
Оказалось, что средняя скорость миграции дюн в форме полумесяца составила всего полметра в год, что примерно в 50 раз медленнее, чем у самых быстрых дюн на Земле. Однако в некоторых местах движение было наиболее быстрым: в Большом Сирте, горной цепи Hellespontus Montes и приполярных песчаных массивах Олимпия и Abalos Undae. Эти районы характеризуются наличием резких топографических границ и температурных градиентов.
На Земле на скорость дюн влияют совершенно другие факторы. Например, грунтовые воды у поверхности и растительный покров замедляют движение песка. Еще одной марсианской особенностью, встречающейся реже, были песчаные равнины с высоким альбедо. Они отражают много солнечного света, нагревают воздух и создают конвекционные потоки, перемещающие песок.
Последние новости
Трамп уточнил число направляемых на Ближний Восток солдат Православная церковь Украины снова раскололась Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
Комментарии
Наука и техника , Наука , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»23
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу113
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ79
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку46
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР605
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение