На Марсе зафиксировали уникальный феномен

Ученые Аризонского университета ( США ) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которых нет на Земле. К ним относится относительно быстрое перемещение песчаных дюн в условиях разреженной атмосферы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проследили за изменениями 54 дюнных полей, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от двух до 120 метров. Для этого они проанализировали снимки, сделанные камерой HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter в течение 2-5 марсианских года.

Оказалось, что средняя скорость миграции дюн в форме полумесяца составила всего полметра в год, что примерно в 50 раз медленнее, чем у самых быстрых дюн на Земле. Однако в некоторых местах движение было наиболее быстрым: в Большом Сирте, горной цепи Hellespontus Montes и приполярных песчаных массивах Олимпия и Abalos Undae. Эти районы характеризуются наличием резких топографических границ и температурных градиентов.

На Земле на скорость дюн влияют совершенно другие факторы. Например, грунтовые воды у поверхности и растительный покров замедляют движение песка. Еще одной марсианской особенностью, встречающейся реже, были песчаные равнины с высоким альбедо. Они отражают много солнечного света, нагревают воздух и создают конвекционные потоки, перемещающие песок.