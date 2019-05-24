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Vice: за пользователями Snapchat следили работники приложения 

360tv.ru + ещё 11 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Snap Inc. пользовались программой для слежки за людьми. Инструмент SnapLion позволял им получать доступ к сохраненным фото, номерам телефонов, адресам электронной почты и геолокациям пользователей Snapchat. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на бывших и текущих сотрудников компании.
Один из экс-работников назвал этот инструмент «ключами от королевства». Вообще-то SnapLion создали для того, чтобы собирать информацию и предоставлять ее по требованию полиции или суда. Работающий в Snap Inc. человек считает, эту программу используют, чтобы бороться с травлей и домогательствами на платформе.
Бывшие сотрудники отметили, что доступ к SnapLion предоставлен группе, которая занимается вредоносным контентом и спамом. Еще пользоваться SnapLion могут люди из центра сопровождения клиентских операций и службы охраны компании.
В распоряжении издания оказались электронные письма, в которых говорится о том, что один из сотрудников злоупотреблял SnapLion. Он собирался в личных целях узнать электронный адрес одного из пользователей.
Однако бывшие сотрудники компании говорят, что такой случай был не единичным. Доступом к программе в разное время пользовались и другие экс-коллеги. Их имена издание не смогло выяснить.
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Наука и техника , Интернет
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