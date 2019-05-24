Vice: за пользователями Snapchat следили работники приложения

Сотрудники Snap Inc. пользовались программой для слежки за людьми. Инструмент SnapLion позволял им получать доступ к сохраненным фото, номерам телефонов, адресам электронной почты и геолокациям пользователей Snapchat. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на бывших и текущих сотрудников компании.

Один из экс-работников назвал этот инструмент «ключами от королевства». Вообще-то SnapLion создали для того, чтобы собирать информацию и предоставлять ее по требованию полиции или суда. Работающий в Snap Inc. человек считает, эту программу используют, чтобы бороться с травлей и домогательствами на платформе.

Бывшие сотрудники отметили, что доступ к SnapLion предоставлен группе, которая занимается вредоносным контентом и спамом. Еще пользоваться SnapLion могут люди из центра сопровождения клиентских операций и службы охраны компании.

В распоряжении издания оказались электронные письма, в которых говорится о том, что один из сотрудников злоупотреблял SnapLion. Он собирался в личных целях узнать электронный адрес одного из пользователей.

Однако бывшие сотрудники компании говорят, что такой случай был не единичным. Доступом к программе в разное время пользовались и другие экс-коллеги. Их имена издание не смогло выяснить.