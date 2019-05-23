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В Арктике найден древнейший земной гриб 

Российская Газета + ещё 1 8 часов назад
Фото: picture library/science photo library
Ученые из Бельгии и Канады обнаружили окаменелости возрастом около одного миллиарда лет, которые были идентифицированы как древнейшие грибы на Земле.
Исследование опубликовано в журнале Nature. Авторы работы отмечают, что грибы являются важнейшими компонентами современных экосистем. Считается, что они сыграли важную роль и в колонизации нашей планеты эукариотами — первыми организмами, клетки которых содержат ядро.
До сих пор ученые полагали, что грибы появились 410-450 миллионов лет назад. Однако новое исследование доказывает, что они могут быть гораздо древнее. Окаменелости, о которых идет речь, были найдены в канадской Арктике.
Их возраст составляет от 890 миллионов до 1,01 миллиарда лет. Ученые провели морфологический и спектроскопический анализ. В результате были обнаружены многоклеточные микроскопические тела с органическими стенками.
Авторы работы отмечают, что эти организмы имеют строение, напоминающее грибное. У них выявлена так называемая грибная афинность — это характеристика, описывающая связь молекул в структуре.
Ученые также выяснили, что органические стенки содержат хитин, из которого состоят и клетки современных грибов. Найдено также подтверждение того, что окаменелость не является древним растением — в ней совершенно нет целлюлозы.
В результате исследователи сделали вывод, что в Канаде был найден самый древний гриб в мире.
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Наука и техника , Наука , Бельгия , Канада
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