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Алгоритм нашел 18 землеподобных экзопланет в данных «Кеплера» 

Популярная механика + ещё 2 13 часов назад
Фото: Популярная механика
При помощи нового алгоритма ученые смогли обнаружить 18 новых экзопланет в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Все данные планеты размерами более или менее походят на Землю.
Всего на данный момент открыто почти 4 000 экзопланет, и их число постоянно растет. Недавно, как передает New Atlas, специалисты с помощью нового алгоритма сумели найти 18 ранее неизвестных планет за пределами нашей Солнечной системы в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер»: причем все эти планеты оказались размером примерно с Землю. Так как наша планета — это единственная известная планета, поддерживающая жизнь, ученые особенно заинтересованы в изучении землеподобных миров. (Работы, посвященные открытиям, опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (1, 2).)
Самая небольшая из 18 открытых планет имеет размеры примерно в 2/3 Земли, что делает ее второй самой небольшой экзопланетой из известных на данный момент. Еще две — также меньше Земли, в то время как оставшиеся имеют либо примерно такие же размеры, как и Земля, либо несколько превосходят в размерах нашу планету. Наиболее интересная из открытых планет достаточно холодна, чтобы иметь жидкую воду на поверхности (и таким образом, может быть потенциально жизнепригодной).
Эти 18 новых экзопланет были найдены в данных космического телескопа «Кеплер», собранного им с 2014 по 2018 гг. (за это время аппарат нашел 517 звезд с как минимум одной планетой вокруг), при помощи нового алгоритма. Как известно, «Кеплер» искал экзопланеты при помощи метода транзитной фотометрии (отслеживая изменения в яркости звезды, которые могут быть связаны с прохождением перед ее диском планеты). Новый алгоритм, исследуя данные телескопа, смог отследить более плавные колебания яркости, связанные с прохождения небольших планет перед звездой.
Сейчас поиском экзопланет занят новый телескоп — TESS: он был запущен весной прошлого года, а к полноценной научной работе приступил летом.
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Наука и техника , Наука
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