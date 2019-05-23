Полигон для тестирования беспилотников создадут в «Сколкове»

Тестировать беспилотные летательные аппараты будут на полигоне, который создадут в "Сколкове". Об этом руководитель проектов транспортной инфраструктуры Кирилл Жанайдаров заявил в рамках Connected Car Conference-2019, передает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что уже есть лаборатория по продвижению новых сервисов. "В ближайшее время у нас будет полигон для тестирования беспилотных технологий", — сказал Жанайдаров.