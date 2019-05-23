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Полигон для тестирования беспилотников создадут в «Сколкове» 

Москва24 + ещё 2 8 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Тестировать беспилотные летательные аппараты будут на полигоне, который создадут в "Сколкове". Об этом руководитель проектов транспортной инфраструктуры Кирилл Жанайдаров заявил в рамках Connected Car Conference-2019, передает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что уже есть лаборатория по продвижению новых сервисов. "В ближайшее время у нас будет полигон для тестирования беспилотных технологий", — сказал Жанайдаров.
В декабре прошлого года в инновационном центре "Сколково" проходила презентация аэротакси. Во время испытаний аппарат упал в сугроб после нескольких секунд в воздухе. Его стоимость составляла 12 миллионов рублей.
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