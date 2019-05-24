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Сверхпроводимость обнаружили при рекордно высокой температуре 

Индикатор + ещё 1 37 минут назад
Фото: Julien Bobroff/Wikimedia Commons
Ученые из Чикагского университета создали материал, проявляющий сверхпроводимость при рекордной температуре в -23 °C при давлении в полтора миллиона атмосфер. Статья, посвященная исследованию, опубликована в журнале Nature.
Сверхпроводимость — способность материала понижать свое сопротивление до нуля при определенной температуре. Это значит, что при протекании электрического тока через такой материал не будет выделяться тепло (в обычных материалах оно выделяется согласно закону Джоуля — Ленца), следовательно, не будет происходить потерь энергии.
Ранее ученым удавалось получить сверхпроводимость лишь при -78 °C (температуре жидкого азота), но эксплуатировать сверхпроводниковые провода в таких условиях трудоемко и ресурсозатратно. Поэтому с момента открытия явления сверхпроводимости ученые всего мира стремятся создать высокотемпературные сверхпроводники, а в идеале — материалы, обладающие сверхпроводимостью при комнатной температуре.
Сегодня поиск сверхпроводящих материалов во многом зависит от удачи: теоретические расчеты все еще довольно трудоемки и не всегда точны. Поэтому ученые синтезируют новые материалы и измеряют их сопротивление при разных температурах. Если у одного вещества зафиксировали нулевое сопротивление, исследователи начинают создавать подобные ему по структуре материалы, надеясь увидеть тот же эффект.
Расчеты ученых из Чикагского университета показали, что новый класс материалов под названием супергидриды может обладать сверхпроводимостью при довольно высоких температурах. Один из таких материалов — гидрид лантана LaH10 — показал сверхпроводимость при -23 °C и давлении в полтора миллиона атмосфер.
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Наука и техника , Технологии
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