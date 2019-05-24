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Samsung готовит первый смартфон с 64-Мп камерой 

Ридус + ещё 3 3 часа назад
Фото: Samsung
Все больше производителей смартфонов включаются в «гонку мегапискселей». Год назад компания Huawei перешагнула рубеж в 40 Мп со смартфоном P20 Pro, задав направление для конкурентов. Сейчас все больше моделей смартфонов оснащены камерами на 48 Мп, однако и это не предел — Samsung готовит новинку, камера которой получит разрешение 64 Мп.
Смартфон получит название Galaxy A70s и будет представлен до конца мая. Модель станет улучшенной версией среднебюджетного Galaxy A70, который продается в России по цене в 30 тысяч рублей.
Одним из нововведений станет датчик изображения Samsung GW1 на 64 Мп. Размер отдельного пикселя составит 0,8 микрон. При этом камера сможет объединять четыре соседних пикселя в один большой (эквивалент 1,6 микрон), расширяя динамический диапазон и снижая уровень шума. Таким образом, на выходе должны получаться 16-Мп снимки высокого качества.
Также 64-Мп сенсор поддерживает HDR в режиме реального времени, обладает улучшенным фазовым автофокусом и записывает видео в формате Full HD@480fps.
Другие характеристики Samsung Galaxy A70s, а также цена и дата начала продаж станут известны в ближайшее время. Можно предположить, что модель займет промежуточное положение между Galaxy A70 за 30 тысяч и Galaxy A80 за 50 тысяч рублей.
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